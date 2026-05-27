Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский аграрный диктант

Второй Всероссийский аграрный диктант стартовал 26 мая. В Подмосковье центральной открытой площадкой стал университет имени В.И. Вернадского, расположенный в Балашихе.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что помимо основной площадки в регионе организовали и закрытый формат проведения диктанта.

К акции присоединились 22 образовательные организации, а общее число участников превысило полторы тысячи человек. По мнению организаторов, такой подход помогает вовлекать молодежь разных возрастов в изучение аграрной отрасли и современных сельскохозяйственных технологий.

Принять участие в диктанте могут все желающие как очно, так и дистанционно. Онлайн-версия доступна до 30 мая на официальных площадках проекта. Участникам необходимо за 40 минут ответить на 30 вопросов, связанных с ключевыми направлениями агросектора.

В программу вошли темы растениеводства, животноводства, цифровых технологий в сельском хозяйстве и агротуризма. В этом году перечень дополнили новым тематическим блоком, посвященным экономике сельского хозяйства.

Организаторами акции выступают партия "Единая Россия", Министерство сельского хозяйства и "Россельхозбанк". В прошлом году аграрный диктант объединил свыше 400 тысяч участников из 89 регионов страны.