Жителей Подмосковья пригласили на всероссийские конкурсы по соблюдению ПДД

Фото: Дорожные знаки на игровой площадке начальной школы гимназии №11 после капремонта в Королеве / Медиасток.рф

Осенний и зимний сезоны традиционно связаны с повышенной опасностью на дорогах, когда непогода, невнимательность или спешка могут привести к беде.

Конкурсы помогают напомнить детям и взрослым о важности правил дорожного движения.

Так, планируется провести конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства» и конкурс фото- и видеоработ «Дорожная грамматика зимних дорог детства» (с 18 ноября 2025 года по 18 февраля). Кроме того, запланированы состязания чтецов «Азбука безопасности дорожного движения» (с 18 ноября по 18 декабря).

Все мероприятия входят в проект «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства».

Все мероприятия проходят на благотворительной основе. Цель фонда — помощь детям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, а также развитие культуры правильного поведения на дорогах.

Собранные пожертвования направляют на организацию конкурсов и адресную помощь подопечным фонда. Ознакомиться с историями детей, получающих помощь, можно на официальном сайте. Там же размещены положения и условия участия во всероссийских конкурсах.

