Жителей Подмосковья пригласили на всероссийские экологические конкурсы

Экологическая платформа Ecowiki.ru межрегиональной организации «ЭКА» объявила о запуске двух масштабных всероссийских конкурсов — «Экодвор» и «Посади лес». Проекты нацелены на развитие культуры осознанного потребления и восстановление природы.

В Московской области инициативы получили поддержку регионального Министерства экологии и природопользования.

«Мы ведем большую работу по экологическому образованию и просвещению, направленную, как раз, на формирование ответственного отношения к окружающей среде. И самые лучшие инициативы начинаются с семьи, с соседей, с небольших сообществ, где все знают друг друга, перенимают экологические привычки, работают вместе, улучшая пространства», — подчеркнул глава ведомства Виталий Мосин.

Участники конкурсов могут претендовать на выигрыш в размере до 100 тысяч рублей и возможность внедрить в своем регионе долгосрочные экологические практики.

Конкурс «Экодвор» пройдет с 5 июня по 5 ноября 2025 года, а «Посади лес» — с 16 мая по 16 ноября.

Итоги объявят в ноябре в соцсетях платформы Ecowiki. Подробная информация доступна на сайте.