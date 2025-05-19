Жителей Подмосковья пригласили на велозаезд Gran Fondo Russia, который пройдет в Волоколамске, Дмитрове, Серпухове и Рузе. Участники продут дистанции протяженностью от четырех до 100 километров.

Серия велозаездов начнется в Волоколамске 25 мая в рамках фестиваля GF Fest. Участники проедут по трассе Moscow Raceway, а для юных спортсменов проведут фестиваль GF Fest Kids.

«Трасса в Волоколамске — это один из самых любимых маршрутов участников: старт прямо с автодрома, отличное покрытие, плавные повороты и равномерный набор высоты делают трассу комфортной и динамичной одновременно. Подходит для любого уровня подготовки — от новичков до опытных спортсменов», — рассказали в областном Минспорте.

Для взрослых подготовят дистанции от 30 до 100 километров, для детей — от четырех до 16.

Заезд в Дмитрове состоится 29 июня, 24 августа — в Серпухове, а 21 сентября — в Рузе.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.