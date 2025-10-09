Жителей Подмосковья пригласили на вебинары по защите от мошенников

Жителей Московской области пригласили поучаствовать в вебинарах онлайн-проекта «Перезвони сам», посвященных телефонному и интернет-мошенничеству. В ходе них слушатели смогут не только узнать, как защитить себя и близких от аферистов, но и задать интересующие вопросы экспертам, сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

К просмотру уже доступно четыре урока:

Пятый вебинар пройдет 14 октября в 11:00 и будет посвящен правовым аспектам мошенничества. Присутствующим на онлайн-встрече расскажут, как действовать, в случае если вы стали жертвой.

Особое внимание уделят вопросам сбора доказательств, подготовки документов и взаимодействия с правоохранительными органами. Участникам представят реальные кейсы из практики адвокатов и предложат эффективные меры противодействия мошенничеству.

Узнать об основах личной информационной безопасности можно узнать на информационном ресурсе госуслуг или на сайте «КиберЗОЖ».

Если вы уже стали жертвой мошенников, переходите по ссылке.