Жителей Подмосковья пригласили на вебинары по оформлению документов на недвижимость

Специалисты Центра кадастровой оценки, подведомственного Министерству имущественных отношений Подмосковья, регулярно проводят онлайн-вебинары, в рамках которых разъясняют тонкости получения государственных услуг для жителей и организаций. В ближайшее время состоятся две дистанционные встречи.

Вебинар, посвященный подаче обращений об исправлении неточностей в определении кадастровой стоимости недвижимости, пройдет 5 августа. Участникам расскажут о процедуре и дадут практические советы.

Также эксперты 7 августа объяснят, как правильно оформлять и подавать декларации о характеристиках объектов недвижимости. Можно будет узнать все детали подготовки документов и проконсультироваться со специалистами.

«Такие вебинары проводятся для того, чтобы помочь обычным гражданам и юридическим лицам своевременно получить актуальные сведения и разъяснения по предоставлению услуг в сфере государственной кадастровой оценки», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Для участия необходимо заранее зарегистрироваться на сайте центра.