Жителей Подмосковья пригласили на вебинар по строительству трубопроводов
Жителей Подмосковья пригласили на бесплатный вебинар по строительству полимерных трубопроводов. Он состоится 23 июля в 10:00, сообщили в региональном МинЖКХ.
Онлайн‑семинар посвятят теме «Вопросы строительства полимерных трубопроводов с использованием экструзионной сварки». Мероприятие ориентировано на проектировщиков, инженеров, руководителей строительных организаций, а также специалистов технадзора и служб ПТО.
В программе — ключевые аспекты применения полимерных трубопроводов и экструзионной сварки: особенности трубопроводов для безнапорной канализации и колодцев, базовые сведения об экструзионной сварке и необходимом оборудовании и основные требования и критически важные моменты при прокладке трубопроводов с применением экструзионной сварки.
Спикером станет Дмитрий Кабанов — начальник отдела шефмонтажных работ группы «Полипластик».