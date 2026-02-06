Жителей Подмосковья пригласили на цифровой урок по кибербезопасности

Фото: Компьютерный класс в новой школе на 1050 учеников ЖК «Новое Пушкино» / Медиасток.рф

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило о старте нового этапа популярного просветительского проекта «Цифровой ликбез». В его рамках для детей и взрослых подготовили урок по цифровой грамотности и кибербезопасности, который могут пройти и жители Подмосковья.

Организаторами выступили Минцифры, Министерство просвещения и организация «Цифровая экономика». К ним присоединились крупнейшие российские IT-компании.

Обучающие материалы появятся в период с 2 февраля по 1 марта на сайте цифровойликбез.рф. Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» специально для этого проекта снял три мультипликационных ролика.

Они помогут разобраться в важных и актуальных темах: «Учись честно», «Умная выгода» и «Дропперство». Последний создали при поддержке экспертов департамента кибербезопасности банка.