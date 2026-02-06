Жителей Подмосковья пригласили на цифровой урок по кибербезопасности
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило о старте нового этапа популярного просветительского проекта «Цифровой ликбез». В его рамках для детей и взрослых подготовили урок по цифровой грамотности и кибербезопасности, который могут пройти и жители Подмосковья.
Организаторами выступили Минцифры, Министерство просвещения и организация «Цифровая экономика». К ним присоединились крупнейшие российские IT-компании.
Обучающие материалы появятся в период с 2 февраля по 1 марта на сайте цифровойликбез.рф. Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» специально для этого проекта снял три мультипликационных ролика.
Они помогут разобраться в важных и актуальных темах: «Учись честно», «Умная выгода» и «Дропперство». Последний создали при поддержке экспертов департамента кибербезопасности банка.
Видеоролики позволяют в доступной и понятной форме объяснять сложные темы и сформировать устойчивые навыки цифровой грамотности и кибергигиены, которые пригодятся как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности
Юлия Горячкина
директор направления «Кадры для цифровой экономики» организации «Цифровая экономика»
К каждому видео прилагается понятное методическое пособие. Все материалы проверили специалисты Института изучения детства, семьи и воспитания, чтобы убедиться в их пользе и корректности.
Мультфильмы рассчитаны на зрителей от шести лет. Авторы советуют смотреть их вместе с родителями или учителями. Ролики и пособия будут находиться в свободном доступе на сайте проекта.
Мы вместе работаем над созданием уникального образовательного продукта, который способствует формированию компетенций будущего поколения и обеспечивает безопасность пребывания в цифровом мире.
Петр Положевец
исполнительный директор фонда «Вклад в будущее»
Каждый сезон проекта «Цифровой ликбез» освещает актуальные проблемы и сценарии, с которыми сталкиваются пользователи сети.