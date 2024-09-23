Жителей Подмосковья пригласили на «Цифровой диктант»

Всероссийская акция «Цифровой диктант» поможет проверить знания в области современных технологий и сервисов. В Министерстве госуправления, IT и связи Подмосковья рассказали, как принять участие в мероприятии.

Акция позволит определить уровень своих цифровых компетенций и провести анализ ошибок. Диктант проходит в формате онлайн-тестирования и включает задания, адаптированные под разные возрастные группы: для детей, подростков, взрослых и людей старшего возраста.

В структуру диктанта войдут пять блоков: «Цифровое потребление», «Цифровые компетенции», «Цифровая безопасность», «Цифровые технологии» и «Финансовая киберграмотность». Проверить себя можно с 10 по 28 октября на платформе ЦифровойДиктант.рф.

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