Жителей Подмосковья пригласили на субботник 27 апреля | 360°

26 апреля 2024, 12:14
Жителей Подмосковья пригласили на субботник 27 апреля
Акция «Субботник в лесу» впервые пройдет в этом году 27 апреля. Экомероприятие состоится во всех 19 филиалах «Мособллеса». Природные территории очистят от старой древесины и бытового мусора.
Более 1,2 тысячи работников лесного хозяйства и волонтеров примут участие в масштабной акции.
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«Ждем мы и неравнодушных жителей Московской области. Берите с собой хорошее настроение, желание помочь лесу, одевайтесь по погоде и приходите», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности борьбы с выбросом мусора в неположенных местах.
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