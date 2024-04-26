Жителей Подмосковья пригласили на субботник 27 апреля | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 12:14 Жителей Подмосковья пригласили на субботник 27 апреля Комитет лесного хозяйства Московской области

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Акция «Субботник в лесу» впервые пройдет в этом году 27 апреля. Экомероприятие состоится во всех 19 филиалах «Мособллеса». Природные территории очистят от старой древесины и бытового мусора.

Более 1,2 тысячи работников лесного хозяйства и волонтеров примут участие в масштабной акции.

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«Ждем мы и неравнодушных жителей Московской области. Берите с собой хорошее настроение, желание помочь лесу, одевайтесь по погоде и приходите», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности борьбы с выбросом мусора в неположенных местах.

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