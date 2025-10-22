Жителей Подмосковья пригласили на соревнования по кибербезопасности

Один из крупнейших турниров по информационной безопасности пройдет в России с 1 ноября по 7 декабря. На него пригласили школьников, студентов и молодых специалистов из Подмосковья.

Принять участие в Кубке CTF России могут школьники от 14 лет, а также студенты и молодые специалисты до 27 лет. Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, конкурсанты будут решать практические задачи, моделирующие реальные киберугрозы.

Всего на выбор будет доступно несколько зачетов: для студентов вузов и колледжей, для школьников, а также смешанный.

Участие в турнире бесплатное. Отборочный этап состоится со 2 по 3 ноября, а финал — с 5 по 7 декабря в Москве.

Зарегистрировать команду можно по ссылке до 1 ноября.