Жителей Подмосковья пригласили на серию экоакций в выходные
Серию экологических акций проведут в Подмосковье 21 и 22 февраля. На них жители смогут принести раздельные отходы. Мероприятия состоятся в Люберцах, Одинцове и других муниципалитетах
Волонтеры экологических объединений проведут акции по раздельному сбору вместе с партнерами и единомышленниками.
Глава регионального министерства по содержанию территорий Игорь Даниленко отметил, что количество неравнодушных к экоповестке увеличивается.
«Среди приоритетных задач остаются просветительские акции среди молодого поколения и взрослого населения. Благодаря активности граждан, экологическим объединениям и их инициативам удается добиваться поставленной цели», — сказал он.
Акции 21 февраля пройдут в следующих округах:
- Люберцы, Наташинский парк, с 12:00 до 15:00;
- Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 85, с 11:00 до 13:00;
- Раменское, ул. Гурьева, д. 15, корп. 1, с 11:00 до 13:00;
- Быково, Школьный тупик, д. 1А, с 12:00 до 15:00.
Акции 22 февраля:
- Королев, ул. Строителей, д. 15А, с 12:00 до 14:00;
- дер. Немчиновка, Советский проспект, д. 4, с 14:30 до 15:30;
- Одинцово, микрорайон Новая Трехгорка, ул. Кутузовская, д. 74б, с 12:30 до 13:30;
- поселок Лесной Городок, ул. Лесная, д. 10, с 10:00 до 12:00;
- пос. Томилино, Парк Сказок, ул. Плеханова, д. 15, с 12:00 до 15:00.
На каждой площадке будут работать волонтеры.