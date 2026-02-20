Жителей Подмосковья пригласили на серию экоакций в выходные

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Серию экологических акций проведут в Подмосковье 21 и 22 февраля. На них жители смогут принести раздельные отходы. Мероприятия состоятся в Люберцах, Одинцове и других муниципалитетах

Волонтеры экологических объединений проведут акции по раздельному сбору вместе с партнерами и единомышленниками.

Глава регионального министерства по содержанию территорий Игорь Даниленко отметил, что количество неравнодушных к экоповестке увеличивается.

«Среди приоритетных задач остаются просветительские акции среди молодого поколения и взрослого населения. Благодаря активности граждан, экологическим объединениям и их инициативам удается добиваться поставленной цели», — сказал он.

Акции 21 февраля пройдут в следующих округах:

Люберцы, Наташинский парк, с 12:00 до 15:00;

Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 85, с 11:00 до 13:00;

Раменское, ул. Гурьева, д. 15, корп. 1, с 11:00 до 13:00;

Быково, Школьный тупик, д. 1А, с 12:00 до 15:00.

Акции 22 февраля:

Королев, ул. Строителей, д. 15А, с 12:00 до 14:00;

дер. Немчиновка, Советский проспект, д. 4, с 14:30 до 15:30;

Одинцово, микрорайон Новая Трехгорка, ул. Кутузовская, д. 74б, с 12:30 до 13:30;

поселок Лесной Городок, ул. Лесная, д. 10, с 10:00 до 12:00;

пос. Томилино, Парк Сказок, ул. Плеханова, д. 15, с 12:00 до 15:00.

На каждой площадке будут работать волонтеры.