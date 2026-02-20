Жителей Подмосковья пригласили на серию экоакций в выходные

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Серию экологических акций проведут в Подмосковье 21 и 22 февраля. На них жители смогут принести раздельные отходы. Мероприятия состоятся в Люберцах, Одинцове и других муниципалитетах

Волонтеры экологических объединений проведут акции по раздельному сбору вместе с партнерами и единомышленниками.

Глава регионального министерства по содержанию территорий Игорь Даниленко отметил, что количество неравнодушных к экоповестке увеличивается.

«Среди приоритетных задач остаются просветительские акции среди молодого поколения и взрослого населения. Благодаря активности граждан, экологическим объединениям и их инициативам удается добиваться поставленной цели», — сказал он.

Акции 21 февраля пройдут в следующих округах:

Акции 22 февраля:

На каждой площадке будут работать волонтеры.

