Жителей Подмосковья пригласили на серию акций ко Дню донора крови

В Московской области началась масштабная акция, приуроченная ко Всемирному дню донора крови, который ежегодно отмечают 14 июня. Инициативу организовали «Волонтеры Подмосковья» совместно с Министерством здравоохранения региона при поддержке Министерства информации и молодежной политики области.

Прием доноров начался 8 июня и продлится до 14 июня включительно.

«Донорская кровь ежедневно необходима пациентам после тяжелых травм и операций, женщинам во время родов, а также людям с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Поэтому для нас важно поддерживать достаточный запас компонентов крови в медицинских организациях региона», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

К акции подключились как стационарные отделения переливания крови, расположенные в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове, Воскресенске и Наро-Фоминске, так и мобильные пункты, работающие в Дубне, Истре, Лобне, Балашихе и Люберцах.

На платформе «Волонтеры Подмосковья» разместили информацию обо всех площадках проведения акции, а также рекомендации по подготовке к донации и перечень противопоказаний. Сдать кровь могут все желающие старше 18 лет.

«За каждым пунктом переливания закреплена группа активистов, которая обеспечивает полный цикл сопровождения: от первичной регистрации и проверки электронной записи до навигации внутри мобильного комплекса. Делать добрые дела — просто. За первый день акции при поддержке наших добровольцев более 500 человек сдали почти 270 литров цельной крови», — рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Одной из участниц акции стала волонтер из Дубны Екатерина Медведева. Она отметила, что пришла на пункт сдачи крови с самого утра и убедилась, насколько доступным может быть участие в благотворительных инициативах.

Путь к добровольческой деятельности начинается с простого поступка, который способен оказать реальную помощь людям.