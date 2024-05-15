Жителей Подмосковья пригласили на съемки фильма о спорте | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 12:16 Жителей Подмосковья пригласили на съемки фильма о спорте

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Жители Московской области могут сняться в документальном фильме про спорт. Это уникальная возможность рассказать о людях разных возрастов, любителях и профессиональных спортсменах, их достижениях и победах.

В фильме речь пойдет о тех, кому спорт помог преодолеть сложные жизненные испытания, научил идти вперед и не бояться трудностей. Истории героев следует отправить по почте: real_story@bk.ru до 25 мая.

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География проекта «Непридуманные истории» охватывает всю Россию. Организатором съемок выступает АНО «Спортивная Хроника». Ранее организация выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив, который направят на съемку «Непридуманных историй».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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