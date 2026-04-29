Жителей Подмосковья пригласили на семинар по организации работы с молодежью

В Москве в начале осени пройдет масштабный образовательный семинар для специалистов, работающих в сфере государственной молодежной политики Центрального федерального округа. Мероприятие запланировано на период с 9 по 12 сентября.

Событие станет частью федерального проекта «Россия — страна возможностей», который реализуют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Главная задача встречи — повысить качество работы с молодежью за счет профессионального развития специалистов, а также обмена эффективными практиками. Участники затронут темы патриотического воспитания и современные методы организации молодежных инициатив. Организацией события занимается «Роспатриотцентр».

Формат семинара предполагает как очное присутствие, так и дистанционное подключение. В Москве соберутся около ста специалистов, еще не менее 480 человек смогут присоединиться онлайн.

К участию приглашают сотрудников государственных и муниципальных учреждений, задействованных в реализации молодежной политики, в том числе из Московской области. Они должны быть старше 18 лет и представлять регионы Центрального федерального округа.

Подать заявку на очное участие необходимо по ссылке до 9 августа, а для дистанционного формата крайний срок установлен на 6 сентября. Организаторы берут на себя расходы на проживание и питание очных участников.