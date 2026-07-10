Жителей Подмосковья пригласили на семейный экологический конкурс

Жителям Подмосковья предлагают присоединиться к экологическому конкурсу «Наша семейная привычка». Его проводит региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «ЭкоЛайф».

В этом году организаторы расширили список конкурсных заданий, добавив новую номинацию. Теперь участники могут отправить фотографию или видеоролик, запечатлев момент сдачи старой мебели, бытовой техники и других крупногабаритных отходов на площадке «Мегабак».

Кроме того, на конкурс принимают работы, посвященные семейным экологическим привычкам: поездкам на велосипеде или самокате вместо автомобиля, посадке и уходу за деревьями, сбору макулатуры, раздельному накоплению отходов, а также сдаче пластиковых бутылок и алюминиевых банок в фандоматы.

Авторов лучших работ наградят призами, а самые оригинальные идеи отметят дополнительными подарками.

Заявки принимают до 14 июля включительно по электронной почте press@ecowm.ru.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ранее подчеркивали, что интерес жителей региона к экологическим инициативам продолжает расти, а экологическое просвещение детей и взрослых остается одним из ключевых направлений работы.