Жителей Подмосковья пригласили на семейный экоконкурс

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Компания «ЭкоЛайф», осуществляющая вывоз твердых коммунальных отходов, объявила о начале конкурса «Наша семейная экопривычка». Прием заявок стартовал 1 июня и продлится до конца месяца.

Конкурс направлен на популяризацию экологически ответственного образа жизни и вовлечение семей в природоохранные инициативы.

Участникам предлагают рассказать о полезных привычках, которые помогают бережно относиться к окружающей среде. Для этого необходимо подготовить фотографию или короткий видеоролик, демонстрирующий семейные экологические практики.

В числе возможных тем — раздельный сбор отходов, сдача макулатуры и пластиковых бутылок на переработку, сбор использованных батареек, отказ от одноразовых пакетов в пользу многоразовых сумок, использование многоразовых бутылок для воды, посадка деревьев, а также выбор экологичных видов транспорта, включая велосипед.

Для участия необходимо направить конкурсную работу через платформу «Макс» либо отправить ее по электронной почте press@ecowm.ru. Вместе с материалом требуется кратко рассказать об экологической привычке семьи и указать имя и возраст ребенка.

Победителей определят в трех номинациях: «Самая экологичная семья», «Самая креативная съемка» и «Приз зрительских симпатий». Авторы лучших работ получат памятные и ценные подарки от компании «ЭкоЛайф».

Организаторы рассчитывают, что конкурс поможет привлечь внимание к вопросам экологии и покажет, что даже небольшие ежедневные привычки способны внести вклад в сохранение окружающей среды.