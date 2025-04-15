Жителей Подмосковья пригласили на просветительский конкурс «Знание.Лектор»

Стартовал пятый сезон Всероссийского конкурса «Знание.Лектор», который проводит Российское общество «Знание». Участники могут получить возможность выступить в своем регионе и заключить контракт на лекционную деятельность.

В этом году выберут рекордное число победителей — 100 взрослых и 21 подростка в номинации «Юный лектор». Каждый взрослый победитель получит контракт на 100 тысяч рублей. Подать заявку можно до 15 июля, а юным участникам — до 15 июня на официальном сайте конкурса.

Московская область традиционно в числе лидеров. В 2024 году регион занял второе место по числу заявок в ЦФО и четвертое — по всей стране. В прошлом году конкурс выиграла учительница из Химок — Любовь Потапова.

В этом сезоне участников ждет онлайн-обучение и тест по навыкам публичных выступлений. Программу подготовили эксперты под руководством бизнес-тренера Нины Зверевой. После этого участники проведут живые лекции и покажут свои авторские выступления Экспертному совету.

Выступления будут проходить в десяти номинациях, среди которых появились новые — например, «Сохранение памяти о Великой Победе», «Достижения атомной отрасли» и «Поддержка СВО». Также впервые на конкурсе проведут народное голосование. В категории «Юный лектор» могут участвовать школьники и студенты колледжей от 14 до 17 лет, 100 лучших ребят пригласят в «Артек» на тематическую смену с 25 сентября по 16 октября.

Финал для взрослых участников состоится в ноябре в Москве. Победители получат призы и контракты на проведение лекций.