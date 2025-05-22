Жителей Подмосковья пригласили на профпереподготовку по пожарной безопасности

Фото: Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Учебно-курсовой комбинат при Министерстве ЖКХ МО пригласил всех желающих на профпереподготовку по программе «Пожарная безопасность». Обучение пройдет дистанционно. По окончании курса специалисты получат диплом установленного образца, сообщили в пресс-службе ведомства.

На переподготовке обучающимся дадут знания по:

Курс рассчитан на 256 часов.

Записаться на обучение можно по телефону +7(495)529-74-77 или по электронной почте ukkmo@mail.ru.

Подробная информация доступна на официальном сайте Учебно-курсового комбината.

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