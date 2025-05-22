Жителей Подмосковья пригласили на профпереподготовку по пожарной безопасности

Учебно-курсовой комбинат при Министерстве ЖКХ МО пригласил всех желающих на профпереподготовку по программе «Пожарная безопасность». Обучение пройдет дистанционно. По окончании курса специалисты получат диплом установленного образца, сообщили в пресс-службе ведомства.