Жителей Подмосковья пригласили на премию «Хедлайнеры ESG-принципов»

В России продолжается прием заявок на участие в четвертом сезоне Национальной премии «Хедлайнеры ESG-принципов», который пройдет 26 и 27 февраля 2026 года. Жителям Подмосковья также предлагают присоединиться к проекту.

Премия, учрежденная в 2022 году, стала одной из главных площадок для общения специалистов и экспертов в области устойчивого развития. В этом году участниками станут топ-менеджеры, предприниматели, общественные деятели, представители власти и активные граждане, которые внедряют ESG-практики и развивают социально значимые проекты.

Главная особенность премии — внимание к личности. Организаторы отмечают не компании, а людей, чьи идеи, ценности и усилия стоят за важными изменениями в сфере устойчивого развития. В этом сезоне премия включает 17 номинаций, охватывающих различные направления — от инициатив крупного бизнеса до проектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций.

Подать заявку на участие можно бесплатно до 10 февраля 2026 года по ссылке.