Жителей Подмосковья пригласили на показы фильма «Кукла»

В широкий прокат 30 апреля выйдет художественный фильм «Кукла», режиссером которого выступил Егор Бероев. Оценить картину смогут все желающие, в том числе жители Подмосковья.

Фильм рассказывает историю о женщине, которая пытается начать жизнь заново после совершенной в юности ошибки. Надя стремится найти дочь, которую она родила в тюремных стенах.

Это глубокая история о внутренней трансформации, раскаянии и попытке обрести второй шанс.

Роли сыграли Анна Панкратова, Никита Тезин, Егор Бероев, Данила Краснов и другие артисты.

Проект имеет высокую социальную значимость, поскольку затрагивает вопросы нравственного выбора и личной ответственности. В фильме подсвечивают проблемы людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации и стараются адаптироваться в обществе.

Кроме того, картина рассказывает о ценности материнства и семьи.