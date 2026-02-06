Жителей Подмосковья пригласили на показы фильма «Колокол надежды»

Кинопрокатная компания «Кинотайм» выпустит в широкий прокат работу режиссера Александра Кулямина, которую создали при поддержке Министерства культуры на знаменитой киностудии «Мосфильм».

Картина уже успела завоевать награды, включая звание «Лучший фильм для детей и юношества» на XIX Международном благотворительном кинофестивале «Лучезарный ангел», который проводят под духовным попечительством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Колокол надежды» рассказывает о вечных ценностях: служении Родине и ответственности за нее, памяти о Великой Отечественной войне и связи поколений. В фильме также поднимают важные темы гуманизма, патриотизма, взаимопомощи, милосердия и крепкой семьи. Особое внимание создатели уделили социально значимой теме усыновления.

Картину могут увидеть зрители в возрасте от 12 лет, ее продолжительность — 96 минут. Посмотреть «Колокол надежды» можно будет и по «Пушкинской карте».

Согласно сюжету, брат и сестра, Влад и Настя, после гибели родителей в автокатастрофе оказываются в детском доме. Им предстоит непростой путь, на котором их поддерживает старый завхоз дядя Юра. В годы войны он сам был юным разведчиком в партизанском отряде.

Рассказывая истории, он помогает детям справиться с трудностями, найти друзей и обрести новую семью. А сами ребята помогают спустя десятилетия вернуть орден Красной Звезды его настоящему герою.

Роли играют известные артисты Юрий Назаров и Геннадий Кочкожаров.