Жителей Подмосковья пригласили на подсчет зимующих птиц

Евроазиатский Рождественский учет зимующих птиц начинается в России. Орнитологи оценят популяцию видов на 30 территориях, в том числе в Подмосковье. Жителей пригласили помочь биологам.

Для подсчета птиц на маршруты выйдут как профессиональные орнитологи, так и обычные любители природы. Всего они осмотрят 30 модельных территорий. Наблюдения помогут ученым оценить динамику популяции и ее изменения.

«В этом сезоне у программы юбилей, она пройдет в 40-й раз. Я приглашаю всех любителей птиц принять в ней участие, это позволит существенно пополнить нашу копилку знаний о зимующих птицах Подмосковья», — сказал глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.

Евроазиатский Рождественский учет зимующих птиц Parus проводится при поддержке Союза охраны птиц России, а также программы «Птицы Москвы и Подмосковья» и других организаций.

