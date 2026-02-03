Жителей Подмосковья пригласили на песенный конкурс «Родники». В нем могут принять участие исполнители, музыканты, поэты, композиторы, аранжировщики и творческие коллективы.

Конкурс направлен на выявление и популяризацию новых исполнителей и песен на русском языке. Принять участие могут музыканты в возрасте от 18 лет.

«Нам не важны жанр, стиль или направление музыки — важны смысл и энергия. Песни должны объединять национальную культуру, отражать духовно-нравственные ценности, нести радость, добро, любовь, уважение к традициям и все то, что связано с понятием Родины», — отметили организаторы.

Заявки будут принимать по ссылке до 30 марта.

Организатором выступила автономная НКО «Движение Газманов-Родники» под руководством народного артиста России Олега Газманова.