Жителей Подмосковья пригласили на первый всероссийский агродиктант «Российское село» от партии «Единая Россия». Ожидается, что в нем поучаствуют более миллиона человек.

Для диктанта подготовят более тысячи площадок по все стране. Их откроют в школах, вузах, отделениях партии «Единая Россия», а также в культурных центрах и на предприятиях АПК.

«Сегодня сельское хозяйство приобретает особое значение как в экономике Российской Федерации, так и в геополитической повестке. Агродиктант раскроет многогранность, мощь и потенциал сельского хозяйства, в том числе и для выбора будущей профессии», — сказал координатор проекта, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Акция пройдет с 8 по 12 октября. В ней поучаствуют школьники, студенты, сотрудники предприятий и представители органов власти. Они ответят на 30 вопросов по растениеводству, животноводству, рыбному хозяйству и другим направлениям АПК.

Зарегистрироваться на агродиктанкт можно по ссылке.