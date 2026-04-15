Предпринимателей и жителей Подмосковья пригласили на опрос об изменении структуры потребления. Он продлится с 15 по 30 апреля. Опрос направлен на изучение того, как трансформация потребительского поведения влияет на бизнес.

За последние годы на рынок повлияли рост цен, изменение налоговой политики, цифровизация, развитие маркетплейсов и тренд на осознанное потребление. Все это влияет на спрос и подходы к покупкам. Предпринимателям приходится пересматривать бизнес-модели и искать новые способы удержания клиентов.

Исследование позволит определить основные факторы, влияющие на поведение потребителей, а также наиболее эффективные инструменты и меры поддержки бизнеса.

Ответить на вопросы для предпринимателей можно по ссылке. Опрос для жителей доступен на сайте.