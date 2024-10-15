Жителей Подмосковья пригласили на онлайн-зачет по финансовой грамотности

Жителей Подмосковья пригласили на традиционный онлайн-зачет по финансовой грамотности, который пройдет в России с 8 по 29 октября. Участники смогут проверить свои знания и получить персональные рекомендации.

Как сообщили в пресс-службе подмосковного бизнес-омбудсмена, успешно сдавшие тестирование участники получат именные сертификаты.

Вопросы зачета будут основаны на реальных жизненных ситуациях. По желанию можно будет выбрать базовый или продвинутый уровень сложности, пройти тест индивидуально или вместе с близкими. В прошлом году свои знания проверили более 117 тысяч жителей Подмосковья и Москвы, а в семейном зачете участвовали 5,5 тысячи команд.

Тестирование для младших школьников проведут в формате игры.

Олимпиадный зачет пройдет с 15 по 17 октября. Ученики средних и старших классов, которые успешно справятся с заданиями, смогут выйти в финал всероссийской олимпиады «Высшая проба» НИУ ВШЭ по профилю «Финансовая грамотность».

В прошлом году с заданиями финзачета справились 77,5% участников из Московского региона.

Пройти тестирование можно по ссылке.

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