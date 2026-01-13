Жителей Подмосковья пригласили на онлайн-соревнование по кибербезопасности

Жители Подмосковья могут поучаствовать в зимнем онлайн-хакатоне, где им предстоит решить задачи по информационной безопасности. Соревнования пройдут с 7 по 9 февраля.

Участники соревнования будут решать задачи об обнаружении, эксплуатации и защиты уязвимостей в компьютерных системах, рассказали в региональном Мингосуправления.

«Участники соревнования смогут улучшить свои навыки, проверить логику, научиться работать в команде и погрузиться в мир кибербезопасности. Их ждут задания разной сложности и направлений: криптография, веб, реверс, форензика, и многое другое», — пояснили в министерстве.

Принять участие в хакатоне можно как самостоятельно, так и в группе до пяти человек. При этом задания рассчитаны на любой уровень подготовки.

Узнать о соревнованиях больше и подать заявку можно по ссылке.