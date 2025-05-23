Жителей Подмосковья пригласили на онлайн-лекцию о роли креативных решений в ЖКХ

На базовой кафедре МинЖКХ МО пройдет открытая лекция о роли креативных индустрий в запуске инфраструктурных проектов. Мероприятие пройдет 24 мая в виде трансляции на ресурсах МГИМО. Зарегистрироваться может каждый желающий, передали в пресс-службе подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Перед участниками выступит Олег Ракитов, руководитель направления социокультурны программ ВЭБ.РФ, член рабочей группы экспертного совета АСИ «Креативная экономика». Спикер расскажет о дополнительных эффектах креативных индустрий на развитие территорий, а также объяснит, почему именно креаторы теперь становятся главными трансформаторами городского хозяйства