Жителей Подмосковья пригласили на онлайн-лекцию о роли креативных решений в ЖКХ

На базовой кафедре МинЖКХ МО пройдет открытая лекция о роли креативных индустрий в запуске инфраструктурных проектов. Мероприятие пройдет 24 мая в виде трансляции на ресурсах МГИМО. Зарегистрироваться может каждый желающий, передали в пресс-службе подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Перед участниками выступит Олег Ракитов, руководитель направления социокультурны программ ВЭБ.РФ, член рабочей группы экспертного совета АСИ «Креативная экономика». Спикер расскажет о дополнительных эффектах креативных индустрий на развитие территорий, а также объяснит, почему именно креаторы теперь становятся главными трансформаторами городского хозяйства

Начало лекции в 15:00. Регистрация на встречу доступна по ссылке.

В МинЖКХ напомнили, что мероприятие организовано в рамках программы магистратуры Школы бизнеса и международных компетенций кафедры «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий».