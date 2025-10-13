Жителей Подмосковья пригласили на онлайн-флешмоб ко Дню отца

Фото: Деревья высадили в Рузском округе в рамках акции «Сад Памяти» ко Дню Победы / Медиасток.рф

Всероссийский семейный флешмоб «Мой папа — пример и опора» пройдет с 13 по 19 октября. В этот период жителям предложили опубликовать в соцсетях фотографию, видео или рисунок с поздравлением и словами благодарности папам.

Флешмоб приурочили ко Дню отца, который ежегодно отмечают 19 октября. По окончании акции генератор случайных чисел определит 10 человек, которые получат подарки от организатора — Фонда Андрея Первозванного.

Для участия нужно опубликовать фото с поздравлением на странице ВКонтакте с хештегами #деньотца2025 и #ФондАндреяПервозванного. Итоги розыгрыша подведут 24 октября.

Флешмоб состоится при поддержке народного художника России, профессора кафедры рисунка и живописи Российского университета имени Косыгина Никаса Сафронова.