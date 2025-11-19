Жителей Подмосковья пригласили на онлайн-флешмоб ко Дню матери

День матери отмечается в России 30 ноября. В преддверии праздника Фонд Андрея Первозванного запустил семейный флешмоб. Жителям предложили опубликовать в соцсетях любимую фотографию матери и поблагодарить ее за заботу.

Участники акции опубликуют фотографии, видео или рисунки мамы, расскажут о ней и значении ее любви и заботы.

Принять участие во флешмобе можно с 24 по 30 ноября. В посте необходимо указать хештеги #деньматери2025 и #фондандреяпервозванного. Случайным образом определят 10 участников, которые получат сертификаты Ozon и подарки от партнеров.

Итоги розыгрыша опубликуют 5 декабря на официальных страницах фонда в соцсетях.