Жителей Подмосковья пригласили на онлайн-фестиваль о нейросетях

Фото: Unsplash

Онлайн-фестиваль о нейросетях «8БИТ» пройдет с 24 по 26 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Создатели сервисов «Яндекса» и другие IT-эксперты расскажут о генеративных технологиях и искусственном интеллекте, а также об их использовании в учебе и жизни.

Участники смогут узнать больше о нейросетях, процессе их создания и необходимых навыках для разработки собственных проектов с использованием ИИ. Для гостей подготовят дискуссии, мастер-классы, подкасты, лекции и многое другое.

Ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

🐹Кликни на хомяка. Игра Hamster Kombat — обман или реальный способ заработать?

В Москве стартовал дождливый марафон. Метеоролог предупредил о сильных осадках

Эволюция «Звездных войн»: гомосексуализм, вторичность, диктат

«Через 10 лет поле боя будет другим». Как ИИ повлияет на военную сферу?

Шишкана Раменского приговорили к пожизненному. Что известно о воре в законе Олеге Медведеве

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте