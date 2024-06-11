Жителей Подмосковья пригласили на онлайн-фестиваль о нейросетях
Онлайн-фестиваль о нейросетях «8БИТ» пройдет с 24 по 26 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.
Создатели сервисов «Яндекса» и другие IT-эксперты расскажут о генеративных технологиях и искусственном интеллекте, а также об их использовании в учебе и жизни.
Участники смогут узнать больше о нейросетях, процессе их создания и необходимых навыках для разработки собственных проектов с использованием ИИ. Для гостей подготовят дискуссии, мастер-классы, подкасты, лекции и многое другое.
Ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно по ссылке.
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