Жителей Подмосковья пригласили на олимпиаду по корпоративной безопасности

Подмосковных студентов пригласили на национальную технологическую олимпиаду по корпоративной безопасности. Отборочный этап продлится до 27 января 2026 года.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, в рамках отборочного этапа участники будут решать практические задачи, объединенные общей тематикой расследования киберинцидента и поиска уязвимостей в системе.

В финал пройдут команды от трех до пяти человек. Им предстоит подготовить комплексное расследование, перечислить найденные уязвимости с доказательствами, предоставить отчет и внедренные меры защиты.

Финал состоится с 1 по 17 апреля 2026 года.

Узнать больше об олимпиаде можно по ссылке.