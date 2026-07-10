Жителей Подмосковья пригласили на обучение в сфере транспортной логистики

Бронницкий автомобильно-дорожный колледж объявил о наборе студентов на специальность «Операционная деятельность в логистике» в рамках приемной кампании 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

В образовательном учреждении отметили, что выпускники смогут построить карьеру в сфере складской, транспортной, закупочной и производственной логистики. Полученная квалификация открывает возможности для трудоустройства в промышленных предприятиях, торговых сетях, транспортных организациях и крупных компаниях.

В дальнейшем специалисты могут развиваться от должности логиста или менеджера до руководителя логистического подразделения либо директора профильной компании.

Обучение по программе рассчитано на два года 10 месяцев. В этом году колледж выделил 50 бюджетных и 10 платных мест. Ознакомиться с условиями поступления можно на официальном сайте образовательного учреждения.

Приемная комиссия работает по адресу: Бронницы, улица Льва Толстого, дом 11.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам +7 (496) 466-53-70 и +7 (909) 912-69-48, а также по электронной почте mo_avdorkolledzh@mosreg.ru.