Жителей Подмосковья пригласили на обучение по профессии «оператор котельной»

Учебно-курсовой комбинат ЖКХ Подмосковья открывает набор на курс по профессии «оператор котельной». На обучение ждут как новичков, так и специалистов для повышения квалификации.

Для желающих предлагают два формата взаимодействия: теоретические очные занятия в учебном центре, а также выезды на практику группами от 10 человек.

После завершения курса слушателям выдадут свидетельство о профессии, удостоверение о проверке знаний и протокол аттестации.

«Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Обучение начнется 6 сентября. Условия участия можно узнать, связавшись по телефону +7(495)529-74-77 или почте ukkmo@mail.ru.