Жителей Подмосковья пригласили на областной музыкальный фестиваль

В Красногорске начался прием заявок на седьмой областной фестиваль-конкурс «Мастер мюзикла». Проект помогает поддерживать и развивать в регионе творчество детей и взрослых.

Участвовать могут все желающие в возрасте от восьми лет с любым уровнем подготовки, а также с ограниченными возможностями здоровья.

Заявки принимают по двум направлениям — «Вокальное искусство» и «Театральное искусство» – до 9 марта.

Фестиваль пройдет в три этапа. Для отборочного тура необходимо отправить заявку и ссылку на видео выступления на электронную почту musicalmaster20@gmail.com. Лучших пригласят на очные прослушивания, которые пройдут 21 и 22 марта в доме культуры «Салют» в Красногорске.

Финал, гала-концерт и награждение победителей проведут 10 апреля в доме культуры «Подмосковье» в том же городе.

Президентом фестиваля выступает народная артистка РФ Тереза Дурова, а председателем жюри – народный артист РФ, композитор Максим Дунаевский.

В конкурсе каждый год принимают участие свыше 600 артистов и коллективов. Московскую область в прошлом году представили 36 творческих групп

Дополнительные сведения и форма заявки доступны в официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».