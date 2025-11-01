Жителей Подмосковья пригласили на областной архитектурный конкурс

Стартовал прием заявок на ежегодный архитектурный конкурс «Лучший проект Подмосковья — 2025». Его цель — отметить самые выразительные и современные работы за минувшие пять лет, формирующие облик региона.

В состязании традиционно участвуют архитекторы, проектные бюро, девелоперы и специалисты в сфере градостроительства.

В этом году на суд жюри представят как уже реализованные объекты, так и те, что находятся в стадии строительства.

Участие бесплатное, подать заявку могут самостоятельные авторы, а также творческие коллективы или организации. Один человек вправе представить несколько работ, оформив на каждую отдельную заявку.

Обязательное условие — наличие положительного заключения архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области или документа о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта.

Конкурс проведут в категориях «Проект» и «Реализация». В первом можно представить объекты социальной инфраструктуры, общественного назначения, жилой и промышленной застройки. Также действует отдельная номинация для работ по реставрации.

В разделе «Реализация» определят лучшие жилые и нежилые объекты.

«Конкурс „Лучший проект Подмосковья“ стал важной площадкой для обмена опытом и признания достижений архитекторов региона. Он способствует развитию архитектурной культуры, внедрению передовых подходов в проектировании и созданию комфортной среды для жителей», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Все подробности и форма для подачи заявки доступны на официальном сайте.

Форму можно заполнить до 30 ноября. Победителей назовут 12 декабря.

Конкурс проводит Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.