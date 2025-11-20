Жителей Подмосковья пригласили на новогодние представления в музей «Мелихово»

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» стартовала продажа билетов на новогодние представления. Об этом сообщили в подмосковном Минкульте.

Сказочная программа начнется с квеста по усадьбе. Посетители, как настоящие участники экспедиции, отправятся разгадывать загадки таинственного белого континента. Затем их путешествие перейдет в Театральный двор. Там пройдет представление, главными героями которого станут три храбрых пингвина.

Участникам программы предстоит помочь друзьям из Арктики преодолеть трудности: вместе они будут попадать в загадочные ситуации и учиться новому.

История затронет важные вопросы: веру в добро, взаимовыручку и стойкость даже в отчаянных ситуациях.

Спектакли пройдут с 26 по 28 декабря 2025 года и с 4 по 7 января 2026 года.

Ознакомиться с временем начала и купить билет можно на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово». Возрастное ограничение 6+.