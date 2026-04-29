Жителей Подмосковья пригласили на музыкальный онлайн-конкус «Песни военных лет»

Всероссийский музыкальный конкурс «Песни военных лет» состоится 18 мая в онлайн-формате. На нем артисты и творческие люди разных возрастов представят песни, стихотворения, танцевальные номера и многое другое.

Конкурс приурочили к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В этом году он пройдет в шестой раз.

Мероприятие направлено на развитие и популяризацию современного искусства, народного творчества и культуры народов России, которые воспевают героев всех времен.

Принять участие в конкурсе могут дети, подростки, творческая молодежь и взрослые, включая школьников, кадетов, военнослужащих, авторов и исполнителей песен.

Прием заявок будет открыт до 18 мая.