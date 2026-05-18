Жителей Подмосковья пригласили на молодежный фольклорный форум

В 2026 году Вологодская область вновь станет одной из ключевых площадок проведения всероссийского молодежного фольклорного форума «Вологда.Фолк». Он объединит молодых представителей традиционной культуры со всей страны.

Форум пройдет с 30 июля по 2 августа в Вологде, а также на территории архитектурно-этнографического музея «Семенково». Участниками станут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов России, увлеченные народным творчеством, фольклором и сохранением культурного наследия, в том числе жители Подмосковья.

Проект включили в план мероприятий "Росмолодежи" на 2026 год. Его рассматривают как одну из площадок для популяризации традиционной культуры народов России. Форум направлен на развитие интереса молодежи к историческим традициям и укрепление культурных связей между регионами.

Регистрация на участие будет открыта с 20 мая по 20 июня через систему «Молодежь России» на портале myrosmol.ru.

Проезд до места проведения оплачивает направляющая сторона, тогда как проживание и питание обеспечивает принимающая.

Отдельное внимание уделят экологическому аспекту участия: гостям советуют брать с собой многоразовые бутылки для воды, чтобы сократить использование пластика и поддержать бережное отношение к природе.