Жителей Подмосковья пригласили на международный вокальный конкурс

Жителям Подмосковья предлагают подать заявку на третий международный конкурс юных вокалистов «Мелодия моей России». Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс пройдет в Москве и Генуе с 25 декабря 2024 по 25 мая 2025 года.
К участию приглашают солистов и вокальные ансамбли в возрасте от пяти до 23 лет. Первый этап — отборочный тур — состоится с 25 декабря 2024 по 10 января 2025 года. Финальные прослушивания и награждение для участников из России пройдут с 20 по 23 февраля 2025 года в Москве. На конкурсе обязательно исполнение песни о России или военно-патриотической песни.
Церемония награждения и Гала-концерт для ветеранов, детей войны и многодетных семей пройдут 23 февраля в Музее Победы. Финалисты смогут посетить мастер-классы, экскурсии и круглый стол с членами жюри.
Более подробная информация о конкурсе доступна на сайте.
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