Жителей Подмосковья пригласили на международный конкурс современного плаката

Конкурс современного плаката «Время смыслов» снова открывает прием работ. Второй сезон посвятили памяти Героя России Сергея Ефремова, командира отряда «Тигр» и вице-губернатора Приморского края, который погиб во время освобождения Курской области.

Организаторами выступили аппарат полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе и журнал «Судьба».

Первая задача конкурса – укрепление традиционных российских духовных и нравственных ценностей, закрепленных указом главы государства. Вторая — развитие современного плакатного искусства, поскольку этот вид творчества давно зарекомендовал себя как мощный инструмент гражданского воспитания и патриотизма.

Первый сезон конкурса, который прошел в начале 2025 года, показал огромный интерес. Почти 3200 работ прислали из 84 российских регионов, а также из-за рубежа. Лучшие плакаты увидели жители более 30 субъектов России, а также участники Восточного экономического форума и форума «Территория смыслов».

Прием работ в рамках нового сезона уже открыт. Он продлится до 28 февраля.

Подробные правила и условия участия можно найти на официальном сайте конкурса.