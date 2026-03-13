Жителей Подмосковья пригласили на международный конкурс по робототехнике
В этом году состоится очередной раунд международного чемпионата по битве роботов. Продемонстрировать мастерство могут и жители Московской области.
Подать заявку на участие необходимо до 13 апреля на сайте.
Всем желающим предлагают собрать собственного робота и стать частью масштабного состязания и технологического шоу.
Организаторы напоминают, что участники, которых жюри признают лучшими, получат денежный приз.
Чемпионат проходит с 2023 года, а с 2024 года его проводят в двух категориях: роботы до полутора килограммов и устройства, вес которых может достигать 110 килограммов.
В рамках чемпионата будет работать интерактивно-выставочная зона.
