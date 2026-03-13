Жителей Подмосковья пригласили на международный конкурс по робототехнике

В этом году состоится очередной раунд международного чемпионата по битве роботов. Продемонстрировать мастерство могут и жители Московской области.

Организаторы напоминают, что участники, которых жюри признают лучшими, получат денежный приз.

Чемпионат проходит с 2023 года, а с 2024 года его проводят в двух категориях: роботы до полутора килограммов и устройства, вес которых может достигать 110 килограммов.

В рамках чемпионата будет работать интерактивно-выставочная зона.