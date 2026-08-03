Жителей Подмосковья пригласили на международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
В России стартовал десятый международный фотоконкурс «Русская цивилизация». Его цель — показать многообразие страны через лица людей, природу, традиции и культурное наследие регионов. Жителей Подмосковья пригласили принять участие.
В этом году организаторы ввели новую специальную номинацию от ФГБУ «Дом народов России» — «Россия — семья семей». Участникам предлагают представить снимки, отражающие семейные хроники, династии или многонациональные семьи. К каждой работе необходимо приложить короткий рассказ о традициях и ценностях, которые передаются из поколения в поколение.
Московская область традиционно активно участвует в конкурсе. В карточках организаторы рассказали, какой вклад регион внес в развитие проекта за предыдущие годы.
Прием заявок продлится до 12 октября на официальном сайте фотоконкурса. Присоединиться могут все желающие независимо от профессионального статуса. Организаторы приглашают жителей Подмосковья показать, какой они видят Россию, и поделиться своей историей со всей страной.