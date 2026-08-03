Жителей Подмосковья пригласили на международный фотоконкурс «Русская цивилизация»

В России стартовал десятый международный фотоконкурс «Русская цивилизация». Его цель — показать многообразие страны через лица людей, природу, традиции и культурное наследие регионов. Жителей Подмосковья пригласили принять участие.

В этом году организаторы ввели новую специальную номинацию от ФГБУ «Дом народов России» — «Россия — семья семей». Участникам предлагают представить снимки, отражающие семейные хроники, династии или многонациональные семьи. К каждой работе необходимо приложить короткий рассказ о традициях и ценностях, которые передаются из поколения в поколение.

Московская область традиционно активно участвует в конкурсе. В карточках организаторы рассказали, какой вклад регион внес в развитие проекта за предыдущие годы.