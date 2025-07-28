Жителей Подмосковья пригласили на международный фестиваль «Народы России и СНГ». На нем проведут образовательную и культурную программы, этнографический диктант и фотоконкурс.

Фестиваль пройдет с 31 октября по 5 ноября. Деловую программу организуют совместно с Русским географическим обществом, а также обществом «Знание» и федеральным Минкультуры.

В рамках мероприятия состоится всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» и фотоконкурс «Русская цивилизация».

Образовательная программа пройдет 2 и 3 ноября в национальном центре «Россия». Она будет посвящена этнокультурному и географическому многообразию, истории, традициям и духовным ценностям народов страны.