Жителей Подмосковья пригласили на международный фестиваль «Народы России и СНГ». На нем проведут образовательную и культурную программы, этнографический диктант и фотоконкурс.
Фестиваль пройдет с 31 октября по 5 ноября. Деловую программу организуют совместно с Русским географическим обществом, а также обществом «Знание» и федеральным Минкультуры.
В рамках мероприятия состоится всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» и фотоконкурс «Русская цивилизация».
Образовательная программа пройдет 2 и 3 ноября в национальном центре «Россия». Она будет посвящена этнокультурному и географическому многообразию, истории, традициям и духовным ценностям народов страны.
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