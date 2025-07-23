Жителей Подмосковья пригласили на международный экологический конкурс

Жителей Подмосковья пригласили на международный конкурс Российской академии наук «ЭкоМир-2025». В нем могут поучаствовать предприятия, организации, общественные объединения и активисты, которые реализуют свои проекты в области сохранения окружающей среды.

Конкурс направлен на популяризацию роли каждого человека в сохранении окружающей среды. Лучших выберут в 11 номинациях, которые охватят ключевые направления экологии: от природоохранных технологий до экостроительства.

Участников отберут на основании поданных заявок и документов, которые подтверждают реализацию собственных проектов или акций. Лауреатов первой степени наградят дипломами и серебряными знаками, а второй и третьей — медалями.

Заявки будут принимать до 1 декабря. Узнать больше о конкурсе можно по ссылке.