Жителей Подмосковья пригласили на международный экологический форум

В Москве 5 и 6 июня состоится XVI Международный форум «Экология». Жителей Подмосковья пригласили принять участие в мероприятии, приуроченном к Всемирному дню окружающей среды.

Ключевой темой форума стремление повысить эффективность проектов и программ по охране природы.

Участники обменяются опытом, обсудят современные тенденции и решения, коснутся вопросов внедрения в производство и потребление «зеленых» технологий для обеспечения высокого качества жизни и экологического благополучия для каждого человека.

Программа мероприятия, данные о спикерах и условия участия указаны на официальном сайте проекта.