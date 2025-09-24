Жителей Подмосковья пригласили на международный экодиктант

Диктант проводят с 2022 года по инициативе ассоциации «ЭкоТолк». В этом году он состоится под девизом «Планета — наш общий дом» и будет посвящен сохранению экологии земли и освоению космического пространства.

«Экодиктант — масштабное и очень значимое мероприятие в сфере экологического воспитания, образования и просвещения. Жители Подмосковья — одни из самых активных участников, в прошлом году две наших школьницы вошли в число победителей. Надеюсь, и в этом сезоне мы увидим множество подмосковных участников, будем болеть за них», — сказал министр экологии Подмосковья Виталий Мосин.

В прошлые годы диктант охватил 170 стран и 89 регионов России. В 2024 в нем поучаствовали семь миллионов человек.

Регистрация площадок завершится 1 октября, а сам диктант пройдет со 2 по 24 октября. Узнать больше о мероприятии можно по ссылке.