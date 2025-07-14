Жителей Подмосковья пригласили на международный чемпионат по программированию

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области объявило о начале приема заявок на международный чемпионат по алгоритмическому программированию. В соревнованиях могут принять участие школьники, студенты и профессиональные разработчики.

Состязания предусматривают три уровня сложности: профессиональный дивизион, средний и начальный уровни.

Отборочный этап пройдет в индивидуальном формате, а финальные соревнования будут командными. Участие в чемпионате бесплатное. Подать заявку можно до 31 августа на официальном сайте мероприятия.

Финальные состязания запланированы на сентябрь. Они пройдут очно на базе ведущих университетов России и других стран. Главный суперфинал состоится в октябре в Научно-технологическом университете «Сириус», где соберутся сильнейшие участники.