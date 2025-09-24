Жителей Подмосковья пригласили на международный чемпионат по программированию

Стартовала регистрация на чемпионат по программированию Yandex Cup 2025, который проведут уже восьмой раз. На соревнования пригласили и жителей Подмосковья.

Участники будут состязаться по шести направлениям: аналитика, фронтенд- и бэкенд-разработка, машинное обучение, мобильная разработка, а также «Алгоритм».

Отдельную категорию «Юниоры» создали для школьников в возрасте 14-18 лет.

Чемпионат будет состоять из нескольких этапов. Пробный тур для ознакомления с платформой запланирован на 20–29 октября, 2 ноября участники покажут свои силы, чтобы пройти в финал, с 15 октября по 5 ноября состоится отборочный тур по машинному обучению.

Финал соревнований и церемония награждения запланированы на 5–7 декабря.

Заявку на участие можно подать на сайте.